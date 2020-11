किसान आंदोलन के कथित खालिस्तान कनेक्शन पर बोले CM खट्टर- 'हमारे पास रिपोर्ट है, अभी खुलासा ठीक नहीं'

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन आज तीसरे दिन भी जारी है। किसानों ने अपने 'दिल्ली चलो मार्च' के दौरान पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की जिससे दिल्ली-हरियाणा में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इस दौरान सुरक्षाबलों ने भी किसानों पर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले बरसाए। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में अब कथित रूप से खालिस्तान कनेक्शन की बात सामने आई है। शनिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी अपने एक बयान में कहा कि सरकार को कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं जिसका खुलासा करना अभी ठीक नहीं है।

गौरलतब है कि संसद के मानसून सत्र में पारित किए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ देशभर के किसानों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। पंजाब-हरियाणा के किसानों ने गुरुवार को दिल्ली की तरफ कूच करते हुए अपने विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की। अब किसानों के बीच कथिर रूप से खालिस्तान समर्थकों के भी शामिल होने की खबरें आई हैं, जो इस आंदोलन का फायदा अपने नापाक इरादे को पूरा करने के लिए उठाना चाहते हैं। शनिवार के इस मामले पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी पत्रकारों से बात करते हुए बड़ा बयान दिया है।

#WATCH We've inputs of some such unwanted elements in crowd. We've reports, will disclose once it's concrete. They raised such slogans. In videos they said 'jab Indira Gandhi ko ye kar sakte hain, to Modi ko kyu nahi kar sakte': Haryana CM on Khalistan elements in #FarmerProtest pic.twitter.com/ZZQrDTfDA0