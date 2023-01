नए साल पर गोवा से भी ज्यादा वाराणसी में हुई होटल बुकिंग, जश्न के लिए बाबा नगरी काशी लोगों की पहली पसंद!

OYO के फाउंडर और सीईओ रितेश अग्रवाल ने कहा है कि होटल बुकिंग के मामले में वाराणसी गोवा से भी ऊपर है। लोगों ने भगवान के आशीर्वाद के साथ नए साल का शुरुआत करना चुना है।

India

oi-Pallavi Kumari

जब नए साल का जश्न मनाने की बात आती है, तो अलग-अलग लोगों के पास अलग-अलग जगह जाने की लिस्ट होती है। कई लोग बीच और समुद्री इलाके में न्यू ईयर पार्टी करना चाहते हैं, तो कई लोग पहाड़ों में बर्फ की चादर के बीच नए साल का स्वागत करना चाहते हैं। बहुत से लोग हिल स्टेशन पसंद करते हैं, बहुत से लोग बार या पब में नए साल का जश्न मनाते हैं। लेकिन आपने ये बहुत कम ही बार सुना होगा कि नए साल के स्वागत के लिए हजारों लोगों की पहली पसंद धार्मिक स्थल हो। लेकिन इस साल ऐसा हुआ है। जी हां, नए साल पर होटल बुकिंग के मामले में उत्तर प्रदेश का शहर बाबा नगरी वाराणसी ने गोवा को भी पीछे छोड़ दिया है। OYO के फाउंडर और सीईओ रितेश अग्रवाल ने कहा है कि होटल बुकिंग के मामले में वाराणसी गोवा से भी ऊपर है। लोगों ने भगवान के आशीर्वाद के साथ नए साल का शुरुआत करना चुना है।

Bookings from Goa are rising by the hour. But guess the city that is overtaking Goa?.

Varanasi. 👀

PS: We are nearly sold out across 700+ cities globally. 🙌🏻#CheckIn2023