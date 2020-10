गुजरात: पीएम मोदी ने किया एकता मॉल और चिल्ड्रेन न्यूट्रिशन पार्क का उद्घाटन

India

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की उपस्थिति में शुक्रवार को आरोग्य वन, 'एकता मॉल' और चिल्ड्रेन न्यूट्रिशन पार्क का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने आरोग्य वन का दौरा भी किया। बता दें कि ये पार्क नर्मदा जिले के केवडिया में स्थित है, यहां सैकड़ों औषधीय पौधे और जड़ी-बूटियां हैं। पीएम मोदी ने पौधों के उपयोग और महत्व के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। गुजरात के केवडिया पहुंचे पीएम मोदी ने आज (30 अक्टूबर) प्रदेश के लोगों को कई योजनाओं की सौगात दी।

आरोग्य वन में पीएम मोदी ने एक सेल्फी प्वाइंट का उद्घाटन किया, इसके अलावा पीएम ने गोल्फ कार्ट में बैठ पूरे वन का चक्कर लगाया। ये पार्क करीब 17 एकड़ में फैला है, जहां अलग-अलग औषधियों को लगाया गया है। बता दें कि आज गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी साबरमती रिवरफ्रंट और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच संचालित होने वाली सीप्लेन उड़ानों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इससे पहले पीएम मोदी आज गांधीनगर पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे केशुभाई पटेल का गुरुवार को लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया था।

Gujarat: Prime Minister Narendra Modi takes a tour of 'Arogya Van' in Kevadia, Narmada district.

The park has hundreds of medicinal plants and herbs and also provides information about their usage and importance.

CM Vijay Rupani and Governor Acharya Devvrat also present. pic.twitter.com/dQOZ6rjIPR