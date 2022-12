Gujarat Election Results: गुजरात चुनाव में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत की 5 वजहें

गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत के कई कारण हैं। लेकिन, मूल रूप से पांच वजहें गिनी जा सकती हैं- पीएम मोदी, चुनाव मैनेजमेंट, कमजोर सीटों पर काम, उम्मीदवारों का सही चुनाव और आदिवासी-ओवीसी सीटों पर पूरा फोकस

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Gujarat Election Results: गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इस बार की जीत अंतरराष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बन रही हैं। बात गौर करने वाली भी है। जो पार्टी ढाई दशकों से ज्यादा समय से एक राज्य में सत्ता में है, वह ना सिर्फ चुनाव जीतने का दो दशक वाला अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ती है, बल्कि अबतक के सारे रिकॉर्ड का रिकॉर्ड भी तोडती है। चुनावी विश्लेषक इस बात पर माथापच्ची में लगे हैं कि आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के गृहराज्य में सत्ताधारी पार्टी को इतनी बड़ी सफलता कैसे मिली ? जिस इलाके में इतना बड़ा पुल हादसा हुआ, वहां भी पार्टी जबर्दस्त वोटों के अंतर से जीती है तो यह राजनीति की सामान्य घटना तो नहीं ही कही जा सकती है। हमने भी इसपर काम किया तो यही पाया है कि बीजेपी को इतनी बड़ी कामयाबी आसानी से नहीं मिली है। इसके पीछे कम से कम पांच बड़े कारण रहे हैं।

English summary

Gujarat elections Result:The reason for BJP's record victory in Gujarat has been Modi's charisma, good governance, election management of the party. The party has also taken itself out of the tag of urban party