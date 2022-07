GST दर में बदलाव: 18 जुलाई से ये सारी जरूरी चीजें हो जाएंगी महंगी

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 13 जुलाई: पिछले महीने के आखिरी में जीएसटी काउंसिल ने कुछ जरूरी सामानों पर टैक्स बढ़ाने का रास्ता साफ किया था। कुछ चीजों और सेवाओं पर जीएसटी कम करने की बात भी कही गई थी। इसपर अमल करने का समय नजदीक आ गया है। 18 जुलाई वह तारीख है, जिस दिन से जीएसटी दरों में बदलाव लागू होना है। मतलब, इस दिन से हम लोगों को भी कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर ज्यादा खर्च करने की आदत डाल लेनी पड़ेगी। वैसे कुछ सेवाएं हैं, जिसपर अभी भी आखिरी फैसला नहीं हो पाया है- जैसे कि कसीनो और ऑनलाइन गेमिंग। अगले महीने तक इन पर भी स्थिति साफ हो जाने की उम्मीद है।

English summary

Due to the implementation of the new GST from July 18, some essential goods will become expensive and many things will be cheaper