रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ होंगे ISRO के नए चेयरमैन

नई दिल्ली, 12 जनवरी। केंद्र सरकार ने इसरो के नए चेयरमैन की नियुक्ति कर दी है। बुधवार को केंद्र सरकार ने एस सोमनाथ को इसरो के चेयरमैन पद की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। आपको बता दें कि एस सोमनाथ ने देश के सबसे ताकतवर स्पेस रॉकेट जीएसएलवी एमके 3 की लॉन्चिंग में अहम जिम्मेदारी निभाई थी। उनकी पहचान देश के वरिष्ठ रॉकेट वैज्ञानिकों में शामिल है। एस सोमनाश के सिवान की जगह लेंगे। शुक्रवार को के सिवान का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब अगले

भारत के सबसे ताकतवर स्पेस रॉकेट जीएसएलवी एमके-3 लॉन्चर के डेवलपमेंट के नेतृत्व की जिम्मेदारी एस सोमनाथ ने निभाई। करियर के शुरुआत में उन्होंने पीएसएलवी के विकास कार्यों में अहम रोल निभाया था। एस सोमनाथ लॉन्च व्हीकल के स्ट्रक्चर प्रणालियों के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने इसरो के रॉकेट विकास में अहम रोल निभाया है। उन्हें लॉन्च व्हीकल की डिजाइनिंग का मास्टर कहा जाता है। वो लॉन्च व्हीकल सिस्टम इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल डिजाइन, स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स और पाइरोटेक्नीक्स के एक्सपर्ट के तौर पर जाने जाते हैं। अब सरकार ने उन्हें इसरो की कमान सौंपी है। उन्हें इसरो के अंतरिक्ष विभाग का सचिव और अंतरिक्ष आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल ज्वाइनिंग के बाद से तीन सालों का होगा। वर्तमान में एस सोमनाथ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक पद की कमान संभाल रहे हैं।

Govt of India appoints S. Somanath to the post of Secretary, ISRO for a combined tenure of three years from the date of joining of the post.