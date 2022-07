क्या भारतीय सेना बनाने जा रही है बिरसा मुंडा रेजीमेंट? सरकार ने दिया जवाब

India

oi-Mukesh Pandey

नई दिल्ली, 22 जुलाई। भारतीय सेना में नई रेजीमेंट के गठन को लेकर सरकार ने अपना दृष्टिकोण साफ कर दिया है। बिरसा मुंडा रेजीमेंट की मांग के संबंध में सरकार ने सेना से पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये बातें कही हैं।

भारतीय सेना में लंबे समय से समुदाय और जातियों को लेकर रेजीमेंट गठित करन की मांग की जा रही है। अहीर, मराठा रेजीमेंट के अलावा बिरसा मुंडा रेजीमेंट के गठन की मांग की जाती रही। जिसके लेकर भारत सरकार ने अब अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। कांग्रेस सासंद अब्दुल खालिक की ओर से लोकसभा में इस बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने लिखित जवाब दिया है।

धर्म जाति के आधार पर नहीं बनेगी रेजीमेंट: सरकार

इसके जवाब में रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने बताया कि आजादी के बाद से ही सरकार की मंशा यही रही है कि कोई नई रेजीमेंट न बनाई जाए जो कि किसी जाति/धर्म या समुदाय के आधार पर हो। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि सेना की भर्तियों में जाति/धर्म/समुदाय के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। सेना की भर्तियां शुरू से ही बिना किसी भेदभाव के की जाती रही हैं।

No such proposal is under consideration...After Independence, it has been the policy of the govt not to raise any new regiment for a particular class/community/religion or region:MoS Defence Ajay Bhatt on whether the govt proposes to form a Birsa Munda regiment in the Indian Army pic.twitter.com/CVsTSKpNlN