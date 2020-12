सरकार और किसानों में गतिरोध जारी, 5वें दौर की बैठक भी रही बेनतीजा, अब 9 दिसंबर को होगी बातचीत

India

नई दिल्ली। केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच आज (5 दिसंबर, 2020) दौर की बैठक हुई। कृषि कानूनों खिलाफ जारी किसान आंदोलन के बीच शनिवार को हुई बैठक में किसान अपनी मांगो पर अड़े रहे। करीब 6 घंटे चली ये बैठक अब समाप्त हो गई है, किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच अगले दौर की वार्ता अब 9 दिसंबर, 2020 को होगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल किसान नेताओं के साथ बैठक में मौजूद रहे। शनिवार को हुई 5वें दौर की बैठक में भी कोई कोई फैसला नहीं निकल सका।

5वें दौर की बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अनुरोध किया कि वह आंदोलन में शामिल वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों से घर भेज दें। किसानों ने नरेंद्र सिंह तोमर की अपील को ठुकरा दिया और कहा कि वह हमारे पास एक साल के लिए सामग्री है। हम पिछले कई दिनों से सड़कों पर हैं और सरकार चाहती है तो हम आगे भी सड़क पर ही रहेंगे, हमें कोई समस्या नहीं है। हम हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे। आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो जानकारी देता रहेगा कि हम विरोध स्थल पर क्या कर रहे हैं। हम कॉरपोरेट फार्मिंग नहीं चाहते हैं। इस कानून से सरकार को फायदा होगा, किसानों को नहीं।

Govt will prepare a draft & give us. They said that they'll consult the states too. Discussions were held on MSP too but we said that we should also take up laws & talk about their roll back. Bharat Bandh (on 8th Dec) will go on as announced: Rakesh Tikait, Bharatiya Kisan Union pic.twitter.com/1NvZC31MT7