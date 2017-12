गूगल पर सर्च किए गए How To... क्वेरीज

1) How to link aadhaar with PAN card

2) How to book Jio phone

3) How to buy bitcoin in India

4) How to take a screenshot

5) How to remove holi color from face

6) How to file GST returns

7) How to invest in mutual funds

8) How to mine bitcoin

9) How to vote for Bigg Boss 11

10) How to buy ethereum in india