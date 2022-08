महंगाई पर अच्छी खबर, जैसे कच्चे तेल और खाद्य तेल के दाम घटे.....

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 11 अगस्त: महंगाई पर अच्छी खबर आने के संकेत मिल रहे हैं। सरकार की ओर से इसकी ओर इशारा किया गया है। वैसे शुक्रवार को यह पता चलने वाला है कि देश में महंगाई की अभी क्या स्थिति है। क्योंकि, बीते कुछ समय में कच्चे तेल और खाद्य तेल की कीमतें कम होने से उसका अच्छा प्रभाव देखा जा रहा है। इस बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में बीते दिनों कच्चे तेल की कीमतों में जो आ लगी हुई थी, उससे ऑयल इंडिया लिमिटेड की खूब चांदी हुई है। पहली तिमाही में ही उसका मुनाफा तीन गुना से ज्यादा बढ़ गया है।

English summary

There are signs of good news coming on inflation. It has been pointed out by the government that as the prices of crude oil and edible oil have come down, so will inflation