गिलगित-बाल्टिस्तान क्या है, PoK की तरह पाकिस्तान ने इस भारतीय क्षेत्र पर कैसे पाया अवैध कब्जा ? जानिए

Gilgit-Baltistan News: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के गुरुवार के बयान के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ( PoK)और गिलगित-बाल्टिस्तान का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। जहां तक पीओके का सवाल है तो उसके बारे में काफी कुछ जानकारी है। लेकिन, गिलगित-बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा कैसे हुआ, यह जानकारी बहुत ही दिलचस्प है। आमतौर पर लोग पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले इस हिस्से को भी पीओके का हिस्सा मान लेते हैं, लेकिन दोनों में मूल अंतर है। पीओके पर पाकिस्तान ने कबायलियों को हथियार बनाकर जबरन घुसपैठ के सहारे कब्जा किया था। लेकिन, गिलगित-बाल्टिस्तान में अंग्रेज ही आग लगाकर गए हुए हैं और उसपर गैर-कानूनी कब्जे के लिए पाकिस्तान ने एक अंग्रेजी कानून को ही हथियार बनाया था।

