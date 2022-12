Geminid Meteor Shower: आज रात होगी उल्कापिंडों की बारिश, जानिए भारत में कब-कहां दिखेगा दिलकश नजारा?

जेमिनिड चमकीले और पीले रंग के होते हैं और इनकी गति भी काफी तेज होती है,नासा के मुताबिक जेमिनिड को सबसे पहले 18000 के दशक में देखा गया था।

Meteor Shower in India (भारत में उल्कापिंड की बारिश) 2022: : 'आज की रात आसमान से बरसेगी रोशनी, बेहद दिलकश होगा नजारा...' ये किसी शायर का ख्याल नहीं बल्कि वैज्ञानिकों की ओर से दी गई जानकारी है। दरअसल आज की रात यानी 14-15 दिसंबर के दरमियान पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बारिश होने जा रही है, जिसे कि ये जेमिनिड मेटियोर शॉवर नाम दिया गया है, जिस वक्त ये बारिश होगी उस वक्त पूरा आसमान जगमगा उठेगा। भारत भी इस अद्भुत घटना का साक्षी बनेगा।

आइए आपको भी बताते हैं कि ये खूबसूरत नजारा आप कहां और कैसे देख पाएंगे?

