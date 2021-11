वीरों को सलाम: अभिनंदन को 'वीर चक्र' तो सोमबीर हुए 'शौर्य चक्र' से सम्मानित, देखें पूरी लिस्ट

India

नई दिल्ली, 22 नवंबर। राष्ट्रपति भवन में आज महामहिम रामनाथ कोविंद ने देश के वीर सैनिकों का सम्मानित किया। उन्होंने बालाकोट एयरस्ट्राइक के हीरो विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को 'वीर चक्र' से नवाजा तो वहीं वीर नायक सूबेदार सोमबीर को मरणोपरांत 'शौर्य चक्र' से सम्मानित किया गया। जबकि जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों को मारने के लिए वीर प्रकाश जाधव को मरणोपरांत 'कीर्ति चक्र' से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने उनकी पत्नी और माता को ये पुरस्कार सौंपा।

Delhi: Wing Commander (now Group Captain) Abhinandan Varthaman being accorded the Vir Chakra by President Ram Nath Kovind, for shooting down a Pakistani F-16 fighter aircraft during aerial combat on February 27, 2019. pic.twitter.com/vvbpAYuaJX

#WATCH | Delhi: Major Vibhuti Shankar Dhoundiyal’s wife Lieutenant Nitika Kaul and mother Saroj Dhoundiyal receive his Shaurya Chakra (Posthumous) for an operation in Jammu and Kashmir in which five terrorists were killed and 200 kg explosives were recovered. pic.twitter.com/0TmNwgBQ3b