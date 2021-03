पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता दिलीप गांधी का निधन, पीएम मोदी ने जताया दुख

India

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप गांधी का बुधवार को निधन हो गया। वो 70 साल के थे और दिल्ली के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। दिलीप ने तीन बार अहमदनगर सीट से लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया, जबकि एक बार उन्होंने बतौर केंद्रीय राज्यमंत्री के तौर पर सेवा दी। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई हस्तियों ने दुख व्यक्त किया है।

जानकारी के मुताबिक दिलीप गांधी हाल ही में कोरोना से संक्रमित हुए थे। इसके बाद उनको दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों की कड़ी मेहनत के बाद भी उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ और बुधवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर ट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि उन्हें गरीबों और लोगों की मदद के लिए याद किया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी को महाराष्ट्र में मजबूत करने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की थी। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं।

Saddened by the demise of former MP and Minister Shri Dilip Gandhi Ji. He will be remembered for his rich contributions to community service and helping the poor. He made numerous efforts to strengthen the BJP in Maharashtra. Condolences to his family and supporters. Om Shanti.