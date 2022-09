टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का सड़क हादसे में निधन

India

नई दिल्ली, 04 सितंबर। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का एक सड़क हादसे में निधन हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक साइरस मिस्त्री महाराष्ट्र के पालघर में एक सड़क हादसे का शिकार हो गए, इस सड़क हादसे में मिस्त्री की मौत हो गई है। पालघर के एसपी ने सायरस मिस्त्री के निधन की खबर की पुष्टि की है। रिपोर्ट के अनुसार साइरस मिस्त्री की कार डिवाइडर से टकरा गई, कार में कुल 4 लोग सवार थे ,जिसमे से दो की मौके पर ही मौत हो गई ,जबकि दो लोग बुरी तरह से घायल हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

कार का हुआ बुरा हाल

जानकारी के अनुसार साइरस मिस्त्री अहमदाबाद से मुंबई अपनी मर्सिडीज कार से वापस आ रहे थे। इसी दौरान पालघर के पास चरोती में उनकी कार सड़क हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा सूर्या नदी के पास हुआ। हादसे में दो अन्य लोग भी घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। एसपी ने बताया कि कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसके चलते कार में सवार लोगों को गंभीर चोट आई, जबकि साइरस मिस्त्री का निधन हो गया।

18.4 बिलियन डॉलर की संपत्ति

बता दें कि साइरस मिस्त्री का जन्म 4 जुलाई 1968 को एक भारतीय उद्योग घराने में हुआ था। वर्ष 2012 से 2016 के बीच वह टाटा ग्रुप के चेयरमैन भी रहे थे। वह नौरोजी सकलातवाला के बाद दूसरे ऐसे कंपनी के सीईओ थे जिनका सरनमे टाटा नहीं था। कंपनी के बोर्ड ने मिस्त्री को चेयरमैन पद से बाहर करने का फैसला लिया था। मिस्त्री के बाद एक बार फिर से रतन टाटा को अंतरिम रूप से कंपनी का चेयरमैन बना दिया गया था। गौर करने वाली बात है कि सायरस मिस्त्री के पास टाटा संस में 18.4 फीसदी हिस्सेदारी थी। 2018 के आंकड़े के अनुसार साइरस की कुल संपत्ति 10 बिलियन डॉलर थी, वह नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के सदस्य भी थे।

हर्ष गोयनका भी दुखी

साइरस मिस्त्री के निधन की खबर पर उद्योगपति हर्ष गोयनका ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा यह चौंकाने वाली खबर है सायरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह मेरे दोस्त थे, जबरदस्त व्यक्ति थे, मजबूत व्यक्तित्व के धनी थे। शपूरजी पलोंजी जैसी मजबूत वैश्विक कंपनी खड़ी करने वाले और टाटा ग्रुप सफलतापूर्वक संभाला।

पीयूष गोयल ने संवेदना जाहिर की

कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी सायरस मिस्त्री के निधन पर दुख जाहिर किया है। साइरस के निधन पर पीयूष गोयल ने कहा साइरस मिस्त्री के निधन की खबर से दुखी और सकते में हूं। भारतीय उद्योग ने अपने एक चमकते सितारे को खो दिया, जिसका भारत की आर्थिक विकास में विशेष योगदान था, जिसे हमेशा याद किया जाएगा। साइरस मिस्त्री के निधन पर उनके परिवार और मित्रों के प्रति मैं अपनी सहानुभूति जाहिर करता हूं।

नितिन गडकरी ने जाहिर किया दुख

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी साइरस मिस्त्री के निधन पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के निधन की खबर से दुखी हूं, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। साइरस मिस्त्री के परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। उनकी आत्मा को शांति मिले। ओम शांति।

