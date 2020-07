गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश अमोनकर का निधन, कोविड-19 से थे संक्रमित

India

पण्जी। गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सुरेश अमोनकर का सोमवार को कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण निधन हो गया है। अमोनकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की गोवा यूनिट के पूर्व अध्यक्ष भी थे। जानकारी के मुताबिक 68 वर्षीय डॉ. सुरेश अमोनकर 22 जून को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। जिसके बाद उन्हें राज्य के कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन बीते कुछ दिनों से उनकी हालत लगातार खराब हो रही थी। जिसके बाद सोमवार को उनका निधन हो गया।

डॉ. सुरेश अमोनकर के निधन की खबर सुनकर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ट्वीट कर कहा, 'गोवा की भाजपा यूनिट के पूर्व अध्यक्ष और गोवा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री के निधन की खबर से काफी दुख हुआ। गोवा राज्य के लिए उनका योगदान बहुत बड़ा है और इसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।'

विपक्ष के नेता दिगंबर कामत ने ट्वीट कर कहा, 'मेरे करीबी दोस्त, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सुरेश अमोनकर के निधन से हैरान हूं। मैंने उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग साझा की। वह अपने व्यक्तिगत, पेशेवर, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में ईमानदारी से रहे। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। उनकी आत्मा को शांति मिले।'

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने भी गोवा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमोनकर के कोरोना से निधन की पुष्टि की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के कोविड-19 से हुए निधन की खबर सुनकर दुखी हूं। भगवान उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दें। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रियजनों के साथ हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें।'

बता दें अमोनकर पहली बार गोवा विधानसभा के लिए पाले विधानसभा सीट से चुने गए थे। इसके बाद इस सीट का नाम सन्खालिम कर दिया गया। डॉ. अमोनकर ने साल 1992 और 2002 में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। अब गोवा में कोरोना वायरस से होने वाली मौत की कुल संख्या 8 हो गई है। 52 नए मामले सामने आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1813 है।

