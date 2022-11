Fire In Assam-Nagaland Border: कार्बी आंगलोंग जिले में भीषण आग, बड़ी संख्या मे घर-दुकानें जलकर खाक

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

असम-नागालैंड सीमा पर कार्बी आंगलोंग जिले में बोकाजन के पास लाहौरीजान इलाके में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि चपेट में आने से बड़ी संख्या में घर और दुकानें जलकर खाक हो गईं। बताया जा रहा है कि सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड के कई वाहन पहुंच गए हैं और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। वहीं, मौके पर दोनों राज्यों के कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं।

Assam | Large number of houses and shops gutted in a massive fire that broke out in the Lahorijaan area near Bokajan in Assam's Karbi Anglong district along the Assam-Nagaland border. pic.twitter.com/LmaJqt8c7H