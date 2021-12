Omicron: देश में कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा, केंद्र ने राज्यों को दिए ये निर्देश

India

नई दिल्ली, 09 दिसंबर: देश में लगातार बढ़ते कोरोना के नए वैरिएंट 'ओमिक्रॉन' के मामलों के मद्देनजर तीसरी लहर की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में गुरुवार को केंद्र ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को संभावित कोरोना के मामलों में वृद्धि के लिहाज से अलर्ट रहने के लिए कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने वरिष्ठ अधिकारियों से 8 महत्वपूर्ण दवाओं का पर्याप्त स्टॉक और यह सुनिश्चित करने को कहा कि सभी अस्पताल कोरोना के नए केस में किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं।

गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने उनसे कोरोनो वायरस के इलाज के लिए काम आने वाली 8 जरीरू दवाओं के पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता के बारे में कहा। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि सभी अस्पताल कोरोना के मामलों में किसी भी संभावित उछाल से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर रहे।

