Farmer Protest: संयुक्त किसान मोर्चा से सस्पेंड होने पर भड़के गुरनाम सिंह चढ़ूनी, कक्का जी को बताया RSS एजेंट

Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। नए कृषि बिल को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्‍ली की सीमाओं पर किसान पिछले 54 दिनों से डटे हुए हैं। कल यानी कि 19 जनवरी को किसान और सरकार के बीच वार्ता होनी है। लेकिन इस आंदोलन में अब कुछ ऐसा होने लगा है जिसे देखकर ये समझा जा रहा है कि किसानों की एकता में दरार पड़ने लगी है। इस सवाल की शुरुआत हरियाणा के बड़े किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से कल दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में बुलाई गई बैठक से हुई।

गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसान आंदोलन में शामिल मध्य प्रदेश के किसान नेता शिव कुमार कक्का को आरएसएस का एजेंट बता दिया है। चढ़ूनी ने कहा, ''इस तरह की बातें अफवाह हैं, आंदोलन गैरराजनीतिक रहेगा। विपक्षी दलों के नेताओं को एक साथ 'जन-संसद' बुला कर आवाज उठाने के लिए संपर्क करने के लिए समाजसेवियों की एक कमिटी बनी जिसमें मुझे भी शामिल किया गया। नेताओं को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इससे आंदोलन को नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा होगा। अलग अलग मंचों से बात होगी तो सरकार पर दबाव बढ़ेगा।

उन्होंने कहा, ''संयुक्त किसान मोर्चा की कमिटी बुलाएगी तो जाऊंगा और अपनी बात रखूंगा। उन्होंने बिना बुलाए कार्रवाई कर दी। अगर कहेंगे तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। लेकिन इस विवाद का आंदोलन पर कोई असर नहीं होगा। कुछ गलत लोग बीच में आ गए। मध्यप्रदेश के किसान नेता शिव कुमार उर्फ कक्का जी आरएसएस एजेंट हैं। ऐसे लोग फूट डालना चाहते हैं लेकिन इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे।''

This can't be the allegation of Sanyukta Kisan Morcha but an individual. These are Kakka ji's(Shivkumar Singh) allegations who himself is RSS agent. He was head of Rashtriya Kisan Sangh for a long time, a branch of RSS. They're trying to divide & rule: Bharatiya Kisan Union Chief pic.twitter.com/qJ4srcIAAJ