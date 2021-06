India

मुंबई, 7 जून। मनोज बाजपेयी की बहुतप्रतीक्ष‍ित वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 बीते शुक्रवार को रिलीज हो चुकी है। इस दमदार सीरीज को अब तक खूब सराहा गया है। इसमें मनोज बाजपेयी के साथ-साथ साउथ इंडस्‍ट्री की सुपर स्‍टार समांथा अक्‍कीनेनी अहम भूमिका में हैं। सीरीज को राज निदिमोरू और कृष्‍ण डीके ने डायरेक्‍ट किया है। सीरीज रिलीज होने के दो दिन बाद ही अब फैंस इसके तीसरे सीजन की मांग कर रहे हैं। मनोज बाजपेयी ने खुद इस बात की जानकारी दी। फैंस के इस डिमांड पर मनोज बाजपेयी ने कहा कि इस तरह की प्रतिक्रिया पा कर वो खुश हैं। विस्‍तार से जानिए

English summary

Fans demand 'The Family Man' season 3, Manoj Bajpayee says he is ecstatic, Srikant Tiwari to take on the enemies from China in new season