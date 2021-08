India

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 2 जुलाई। द कपिल शर्मा शो जल्‍द प्रसारित होने वाला है। शो के प्रोमो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसी बीच कपिल शर्मा और कॉमेडियन भारती सिंह का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें इन दोनों कॉमेडियन ने अपने फैन के साथ ऐसी हरकत की कि वो फैन नौ दो ग्‍यारह हो गई। कपिल शर्मा ने ये वीडियो खुद शेयर किया है।

English summary

Fans came to take selfie with Kapil Sharma and Bharti Singh, both sang such a disgraceful song that she ran away, watch funny