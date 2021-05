India

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 29 मई: मोदी सरकार उन परिवारों की मदद के लिए और राहत की घोषणा की है जिन परिवारों ने कोरोना काल में कमाई करने वाले सदस्य को खो दिया है। पीएमओ द्वारा जारी सूचना के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत कोविड के कारण जान गंवाने वालों के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। मोदी सरकार ने शनिवार को ऐलान किया है जिन परिवारों ने कमाई करने वाले सदस्‍य को खो दिया है उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों को औसत दैनिक वेतन के 90 फीसदी के बराबर ये पेंशन दी जाएगी।

आश्रितों को पेंशन दी जाएगी

प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। पीएमओ ने कहा, ''परिवार के लिए आय अर्जित करने वाले सदस्य की कोविड-19 के कारण जान जाने पर आश्रितों को पेंशन दी जाएगी। आश्रितों के लिए पेंशन के अलावा, सरकार कोविड-19 से प्रभावित परिवारों के लिए बढ़ा हुआ बीमा मुआवजा दिलवाया जाएगा। ये घोषणा करते हुए सरकार कोविड-19 पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ी है और उनके सामने आ रहीं वित्तीय दिक्कतों को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मोदी सरकार ने किए ये ऐलान

गौरतलब है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में बहुत से बच्‍चों ने अपने मां-बाप तक को खो दिया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकारों को इन बच्चों की देखभाल करने का आदेश जारी किया है।

उत्‍तर प्रदेश की योगी सरकार ने की ये घोषणा

ऐसे बेसहारा हो चुके आश्रित परिवारों के लिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य सरकारें योजनाओं की घोषणा की है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना से अनाथ हो चुके बच्चों को प्रतिमाह चार हजार रुपये का भत्ता देने का ऐलान किया है।

उत्‍तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में आए 2287 केस, 157 संक्रमितों की हुई मौत

बिहार सरकार ने अनाथ हुए बच्‍चों के लिए किया ये ऐलान

बिहार सरकार कोरोना काल में अनाथ हुए सभी बच्चों को सरकार 18 साल के होने तक हर महीने एक हजार रुपये सहायता के तौर पर देगी। यह राशि समाज कल्याण विभाग की तरफ से बच्चों को दी जाएगी। बच्चों को मदद पंहुचाने के लिए समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलाधिकारियो को आवेदन लेने का निर्देश जारी किया है।

Amount of maximum insurance benefit (under EDLI) has been increased from Rs 6 lakh to Rs 7 lakh. The provision of minimum insurance benefit of Rs 2.5 lakh has been restored and will apply retrospectively from 15th February 2020 for the next three years: PMO