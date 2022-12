सस्ती हो सकती है बिजली, 2023 से समुद्र के रास्ते कोयले की ढुलाई की तैयारी, जानिए पूरा प्लान

झारखंड, ओडिशा जैसे राज्यों से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या पंजाब जैसे राज्यों तक कोयले की ढुलाई समुद्र के रास्ते से करने की तैयारी है। लागत घटने से सस्ती हो सकती है बिजली। जनवरी 2023 से शुरू होगा काम।

पिछले दो वर्षों से गर्मी के दिनों में कई राज्यों ने बहुत ही भयानक बिजली संकट झेला है। कई थर्मल पावर प्लांट में तो कोयला ही नहीं पहुंच पा रहा था। भारतीय रेलवे ने इस संकट को दूर करने के लिए अपनी ओर से काफी कोशिशें कीं। माल ट्रेनों की लंबाई बढ़ाई गई। उन्हें ट्रैफिक में ज्यादा तरजीह दिया गया। लेकिन, फिर भी कोल इंडिया को कई जगहों के लिए कोयला आयात करना पड़ गया। लेकिन, आने वाले समय में यह संकट तो हमेशा के लिए दूर हो ही सकता है, आपको मिलने वाली बिजली भी सस्ती हो सकती है। क्योंकि, कोयले की ढुलाई पर आने वाली लागत कई गुना कम होने जा रही है। केंद्र सरकार कोयले की ढुलाई समुद्री रास्ते से करने की रणनीति पर गंभीरता से काम कर रही है।

central government is working on a plan to supply coal to the power houses of the states located on the western coast of the country through the sea route. This can make electricity much cheaper,