चंडीगढ़, 7 जनवरी। भारत के चुनाव आयोग ने अभिनेता सोनू सूद की पंजाब के "स्टेट आइकन" के रूप में नियुक्ति को रद्द कर दिया है। बता दें सोनू सूद को भारत के चुनाव आयोग द्वारा एक साल पहले पंजाब का "आइकन" बनाया गया था। वहीं सोनू सूद को इस पद से हटाए जाने की खबरों के बीच सोनू सूद ने ट्वीट कर जानकारी दी कि मैंने स्‍वेच्‍छा से पंजाब स्‍टेट आइकन का पद छोड़ दिया है।

बता दें पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी एस करुणा राजू ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि चुनाव आयोग ने 4 जनवरी को सूद की पंजाब के "स्टेट आइकन" के रूप में नियुक्ति को रद्द कर दिया। वहीं चुनाव आयोग अधिकारी के इस बयान के बाद सोनू सूद ने ट्वीट कर लिखा- सभी अच्छी चीजों की तरह, यह यात्रा भी समाप्त हो गई है। मैंने स्वेच्छा से पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में पद छोड़ दिया है। यह निर्णय मेरे और चुनाव आयोग द्वारा पारस्परिक रूप से मेरे परिवार के सदस्य द्वारा पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने के कारण लिया है। मैं उन्हें भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं।

अभिनेता और लॉकडाउन में लोगों के लिए मसीहा बन कर मदद करने वाले सोनू सूद ने पिछले नवंबर में कहा था कि उनकी बहन मालविका राजनीति में शामिल हो रही हैं लेकिन उनकी खुद के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है।

पंजाब के मोगा जिले से ताल्लुक रखने वाले सूद पिछले साल कोविड लॉकडाउन के दौरान प्रवासी कामगारों को उनके घरों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए देश ही नहीं दुनिया भर में सुर्खियां बटोरे थे। सोनू सूद ने कोविड लॉकडाउन के बीच बेरोजगारी के बीच अपने घर वापस लौटने के दौरान विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी कामगारों के लिए परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था की थी इसके बाद से लगातार वो जरूरमंदों की मदद कर रहे हैं।

Like all good things, this journey has come to an end too.I've voluntarily stepped down as the State Icon of Punjab.This decision was mutually taken by me and EC in light of my family member contesting in Punjab Assembly Elections.

I wish them luck for future endeavours.🇮🇳