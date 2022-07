India

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 01 जून: महाराष्‍ट्र में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने बगावत कर ना केवल अपनी ही पार्टी की उद्धव सरकार को उखाड़ फेंका है बल्कि सत्‍ता पर काबिज हो चुके हैं। ठाकरे के खिलाफ नौ दिनों तक किए विद्रोह के बाद गुरुवार को एकनाथ शिंदे ने महाराष्‍ट्र मुख्‍यमंत्री पद की शपथ लेकर सत्‍ता संभाल ली है। सीएम बनते ही एकनाथ ने ने शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे को खुद को राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में पेश करते हुए एक सूक्ष्म संदेश भेजा है।

English summary

Eknath Shinde changed the photo on Twitter as soon as he became the CM of Maharashtra, gave this big message