सोनिया के बचाव में उतरे G-23 के गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और मनीष तिवारी, समर्थन में क्या बोले ? जानिए

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 27 जुलाई: पिछले महीने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने कई दिनों तक अपने दफ्तर बुलाकर नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ की थी। लेकिन, तब कांग्रेस के असंतुष्ट ग्रुप के तौर पर चर्चित जी-23 के नेताओं ने संदेहास्पद रूप से उससे दूरी बनाए रखी। लेकिन,अब जब पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी पर ईडी का शिकंजा कस चुका है तो वे सारे पुराने कांग्रेसी भी मुखर हो गए हैं। दिल्ली में आज कांग्रेस की एक प्रेस कांफ्रेंस हुई, जिसमें गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा ने सोनिया के बचाव में तरह-तरह की दलीलें दीं और मनीष तिवारी ने तो प्रदर्शनकारियों के साथ हिरासत में लिए जाने का दावा किया।

English summary

Congress's G-23 leaders Ghulam Nabi Azad, Anand Sharma and Manish Tewari came to the rescue of Sonia Gandhi. Said - If you have asked the son, then why is the mother being asked