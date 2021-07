Earthquake: दिल्ली से दरभंगा और श्रीनगर से पोर्ट ब्लेयर तक किस शहर को कितना खतरा, सरकार ने संसद में बताया

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 30 जुलाई: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद में भूकंप से जोखिम वाले शहरों की पूरी लिस्ट रख दी है। इस लिस्ट में देश के कई बड़े शहर हाई सिस्मिक ऐक्टिविटी वाले जोने में हैं। लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय विज्ञान और तकनीक और पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने भूकंप को मॉनिटर करने के लिए अपने मंत्रालय की ओर से उठाए गए उपायों की भी जानकारी दी है। इस लिस्ट में मुख्य रूप से सिस्मिक जोन के जोन 5 और जोन 4 का जिक्र किया जा रहा है, जिन्हें भूकंप के लिहाज से ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। राजधानी दिल्ली जोन 4 में है। सबसे बड़ी बात ये है कि भारत के 59 फीसदी इलाके भूकंप के लिहाज से संवेदनशील माने गए हैं, जिनमें अलग-अलग तीव्रता के भूकंप आने की संभावना बनी रहती है।

English summary

Cities like Srinagar, Bhuj, Darbhanga to Guwahati are susceptible to earthquakes, the capital Delhi is also more prone to earthquakes, the government informed in Parliament