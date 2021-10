Dussehra 2021: 'दशहरे' पर कहीं हुआ रावण वध तो किसी ने अपनाया था बौद्ध धर्म, जानिए 27 रोचक तथ्य

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर। 'दशहरा' 15 अक्टूबर को है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। 'दशहरा' बुराई पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। ये दिन बहुत ही पावन है, दशहरे के 21 दिन बाद देश में 'दिवाली' का पर्व मनाया जाता है।

आइए इस पावन पर्व के बारे में जानते हैं कुछ खास बातें

English summary

Dussehra (Vijaya Dashami, Dasara, or Dashain) is a Hindu festival that celebrates the victory of good over evil. here is 27 Dussehra Facts That You Should Know.