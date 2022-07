द्रौपदी मुर्मू: आदिवासी महिला का ओडिशा के छोटे से गांव से राष्ट्रपति भवन तक का कैसा रहा सफर ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 21 जुलाई: भारत को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिल गया है। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति चुन ली गई हैं। लोकतंत्र में उनका ये सियासी सफर दुनियाभर के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक आईना भी है और उम्मीदों से भरा हुआ रास्ता भी। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद पर चुना जाना, सिर्फ आदिवासी समाज का सम्मान नहीं है, बल्कि यह देश की नारी शक्ति के गौरव का भी सम्मान है। मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी बनी हैं। इनसे पहले सिर्फ प्रतिभा पाटिल को यह मौका मिला था। आइए, द्रौपदी मुर्मू के संघर्ष और सादगी भरे राजनीतिक जीवन पर एक नजर डालते हैं।

English summary

Droupadi Murmu: A tribal woman who reached Rashtrapati Bhavan from a small village in Odisha on the strength of her struggle and dedication, know about her entire journey