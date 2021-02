कुत्ता और तेंदुआ एक साथ एक ही टॉयलेट में नौ घंटे तक रहे बंद, जानें फिर क्या हुआ

Dog and leopard are in a bathroom for 9 hours: कर्नाटक के एक गांव में जंगल का एक तेदुंआ एक कुत्‍ते का पीछा करते हुए फार्म हाउस के बाथरूम में घुस गया। कुत्‍ते के साथ तेंदुआ लगभग 9 घंटे तक एक छोटे से बाथरूम में तेंदुआ और कुत्ता दोनों बंद रहे। नौ घंटे तक वन वन विभाग की टीम ने रेस्‍कयू करने के बाद पिंजरा लगाकर तेंदुएं को पकड़ लिया।अचंभित कर देने की बात ये है कि 9 घंटे तक एक छोटे से बाथरूम में बंद तेंदुएं ने कुत्ते को छुआ भी नहीं। उसके साथ 9 घंटे तक बंद होने के बाद भी कुत्ता सुरक्षित रहा। उसके बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को जंगल में छोड़ दिया।

English summary

Dog and leopard stayed together in the same toilet for nine hours, know what happened then