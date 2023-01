सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत वाले बयान पर सियासत: जयराम रमेश ने दिग्विजय सिंह को दिया धक्का और कहा- PM से पूछिए

Digvijaya Singh row over surgical strike remark: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भारतीय सेना द्वारा 2016 में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले बयान पर विवाद छिड़ गया है।

India

oi-Pallavi Kumari

Digvijaya Singh row over surgical strike remark: भारतीय सेना द्वारा 2016 में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक पर अपनी टिप्पणी के एक दिन बाद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि वह भारतीय सेना के लिए सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं। दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले बयान से अब कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भारत जोड़ो यात्रा में पार्टी प्रवक्ता जयराम रमेश के साथ चल रहे थे, जब उन्हें पत्रकारों ने घेर लिया और उनके सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए बयान के बारे में सवाल किया। जिसपर दिग्विजय सिंह ने कहा, "रक्षा बलों के लिए मेरे मन में सबसे ज्यादा सम्मान है।" पत्रकारों ने जब और सवाल दिग्विजय सिंह से करने वाले थे तो जयराम रमेश ने दिग्विजय सिंह को धक्का देकर पीछे कर दिया और खुद माइक पर आकर बोलने लगे।

#WATCH | Jammu: "We have answered all the questions. You go and ask questions to the Prime Minister," said Jairam Ramesh, Congress General Secretary in-charge when asked about Digvijaya Singh's remark on the surgical strike pic.twitter.com/A12PRYzZ6f