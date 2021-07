यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल हुआ हड़प्पा सभ्यता का नगर धोलावीरा

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, जुलाई 27। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धोलावीरा को यूनेस्‍को की वर्ल्‍ड हेरिटेज साइट ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। मंगलवार को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 44वें सेशन में ये घोषणा हुई। आपको बता दें कि इस सत्र में धोलावीरा को लेकर काफी चर्चा हुई। गहन चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया। यूनेस्को के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इस बारे में जानकारी दी गई है। ट्वीट में लिखा है, "भारत में एक हड़प्पा सभ्यता का शहर धोलावीरा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल हो गया है।"

Dholavira: A Harappan City, in #India 🇮🇳, just inscribed on the @UNESCO #WorldHeritage List. Congratulations! 👏

दावेदारी में ये प्राचीन स्थल भी थे रेस में

आपको बता दें कि धोलावीरा के साथ इस रेस में ईरान के हावरामन क्षेत्र, जापान के जोमोन और जॉर्डन से एस साल्ट और फ्रांस के नीस जैसे प्राचीन स्थल दौड़ में शामिल थे, लेकिन इनकी दावेदारी के आगे धोलावीरा की दावेदारी मजबूत रही। इस उपलब्धि के बाद कच्छ जिले का ये इलाका वैश्विक धरोहर में शामिल हो गया है।

Dholavira, Harappan City in Rann of Kutch, Gujarat accorded UNESCO World Heritage tag

"Another feather in India’s cap as we now enter Super-40 club for World Heritage Site inscription. Since 2014, India has added 10 new World Heritage sites, says Union Tourism Minister GK Reddy pic.twitter.com/sJId3lRAEa