धर्मेंद्र प्रधान ने TMC और AAP समेत सभी विपक्षी दलों को बताया 'अभिव्यक्ति की आजादी' के लिए सबसे बड़ा खतरा

नई दिल्ली, मई 16। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जो पार्टियां पिछले कुछ समय तक अभिव्यक्ति की आजादी के मांग की चैंपियन रही थीं, वही पार्टियां आज इसका असली खतरा बन गई हैं।

धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी और बहुलता की आजादी के लिए आज असली खतरा अभिव्यक्ति की आजादी के चैंपियन हैं। इनमें महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से लेकर आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस तक विपक्षी दलों के नेता शामिल हैं। इन दलों के नेताओं ने आलोचना करने वालों और फालतू सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है।

धर्मेंद्र प्रधान ने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि वो नफरत फैलाने वाली और आपमानजनक टिप्पणियों का कभी समर्थन नहीं करते, लेकिन शरद पवार और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता अपने खिलाफ टिप्पणी करने वालों को थप्पड़ मारने, उनकी धरपकड़ व गिरफ्तारी कराकर अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जब अहंकार कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो यह नेता उसका बहुत बड़ा उदाहरण हैं।

Not an advocate of derogatory comments and posts promoting hate, but the likes of #SharadPawar & #ArvindKejriwal have taken it too far with slapgates, witch-hunts, arrests and diatribes.

Is their esteem so fragile? Classic case of what happens when ego spirals out of control.