धर्मेंद्र प्रधान का बयान, मोदी सरकार ने की है 'वन नेशन, वन मार्केट' की व्यवस्था

नई दिल्ली। Dharmendra Pradhan on farm laws कृषि कानून (Farm Laws) को लेकर किसानों और सरकार के बीच घमासान जारी है। 20 दिन बाद भी दिल्ली के तीन बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। कड़ाके की ठंड में किसान खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, लेकिन अभी तक सरकार से उनकी मांगों को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हमने जो कृषि सुधार किए हैं वो एकदम सही दिशा में है।

हमने की है 'वन नेशन, वन मार्केट' की व्यवस्था- धर्मेंद्र प्रधान

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में सभी प्रकार के कानूनों को लागू किया जा चुका है, लेकिन किसानों को अपनी उपज को वैश्विक बाजारों में ले जाने के लिए 'वन नेशन, वन मार्केट' की आवश्यकता होती है और ये व्यवस्था हमने कृषि कानूनों में की है। कृषि कानूनों के जरिए सरकार ने उसी दिशा में कदम उठाया है।

Congress has already implemented all sort of laws in states ruled by them. But, for farmers to take their produce in global markets, 'One Nation, One Market' is required. And the introduction of Farm laws is just another step in that direction: Union Minister Dharmendra Pradhan pic.twitter.com/wuWLc0rxqq