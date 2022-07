DGCA का SpiceJet पर बड़ा एक्शन, 8 हफ्तों तक 50 फीसदी की उड़ानों की संख्या

India

नई दिल्ली, 27 जुलाई: विमानन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइंस कंपनी स्पाइसजेट को लेकर अपना कड़ा रुख अपनाया है। डीजीसीए ने लगातार स्पाइसजेट की फ्लाइट में सामने आ रही तकनीकी खराबी के मामलों के बाद एक्शन लेते हुए बुधवार को कंपनी को आठ हफ्तों तक अपनी उड़ानों में से अधिकतम 50 फीसदी के संचालन करने का आदेश दिया है। यानी कि अब स्पाइसजेट अगले 8 हफ्ते तक 50 फीसदी उड़ानों का ही संचालन करेगी।

18 दिनों के अंदर 8 तकनीकी खराबी के मामले

दरअसल, स्पाइसजेट की फ्लाइट में बीते 18 दिनों के अंदर 8 बार तकनीकी खराबी के मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद डीजीसीए ने एयरलाइन को छह जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। वहीं अब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने ऐसी घटनाओं को देखते हुए स्पाइसजेट को आठ हफ्तों तक गर्मियों के लिए स्वीकृत उड़ानों की संख्या 50 फीसदी पर सीमित की जाती है।

