एयरलाइंस से जुड़ी घटनाओं पर DGCA सख्त, विमान कंपनियों को नोटिस जारी

oi-Mukesh Pandey

नई दिल्ली, 18 जुलाई। एयरलाइंस इंजीनियरिंग से संबंधित घटनाओं को लेकर डीजीसीए सख्त हो गया है। एयलाइंस से जुड़ी घटनाओं के मामले में नियामक की ओर से कई स्पॉट चेक किए गए। रिपोर्ट आने के बाद डीसीए ने एयरलाइंस को नोटिस जारी कर दिया है। एयरलाइंस कंपनियों को सलाह दी गई है कि बेस और ट्रांजिट स्टेशनों पर सभी विमान कंपनियां उपयुक्त प्राधिकरण का लाइसेंस रखने वाले स्टाफ को ही लगाया जाए।

डीजीसीए ये कदम कई एयरलाइनों में इंजीनियरिंग से संबंधित घटनाओं की लगातार रिपोर्ट के बाद उठाए हैं। एयरलाइनों में इंजीनियरिंग से संबंधित घटनाओं को लेकर कई स्पॉट चेक किए गए। जिसके बाद नियामक ने बेस और ट्रांजिट स्टेशनों पर विमानों को संचालित करने वाली कंपनियों को सलाह दी है।

