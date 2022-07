मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को लेकर देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान

India

मुंबई, 14 जुलाई: महाराष्ट्र में नई सरकार बनते ही मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के अच्छे दिन लौट आए हैं। राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस प्रोजेक्ट पर काम तेज करने के लिए सभी तरह की मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे की सरकार आने के बाद महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम रुक गया था। सबसे ज्यादा दिक्कत जमीन अधिग्रहण को लेकर आ रही थी, जिसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था।

