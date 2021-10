5 वर्षीय हितेन के टेलैंट के कायल हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, फोटो शेयर कर बोले- 'मेरा नया नन्हा दोस्त'

India

oi-Sagar Bhardwaj

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर। एक 5 साल के बच्चे से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। यही की वह कम से कम साफ-साफ बोले और चीजों को जानने की कोशिश करे। लेकिन आज हम जिस 5 वर्षीय बच्चे से आपको मिलवाने जा रहे हैं, उसका टैलेंट देखकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। इस मल्टीटेलैंटेट बच्चे का नाम है हितेन कौशिक। विलक्षण प्रतिभा के धनी 5 वर्षीय हितेन को भारत और अमेरिका के सभी राज्यों के नाम उंगलियों पर रटे हुए हैं और तो और हितेन संस्कृत, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा धारा प्रवाह बोलते हैं। सही मायनों में वह एक जीनियस हैं। उनकी प्रतिभा देखकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से रहा नहीं गया और उन्होंने हितेन से मुलाकात की। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से हितेन की एक तस्वीर भी पोस्ट की है।

Today, I made a new little friend. At the age of five, he is fluent in three different languages: French, Sanskrit, and English.

It was really nice to meet you, Hiten. pic.twitter.com/fm0K0TlI2O