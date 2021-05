Air India पायलट यूनियन की मांग- सभी क्रू मेंबर्स को लगे वैक्सीन, वरना रोक देंगे काम

India

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 4 मई: कोरोनो की दूसरी लहर के बीच 1 मई से देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्‍सीन लगना शुरू हो चुकी है। वहीं मंगलवार को एयर इंडिया पायलट यूनियन और इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन (ICPA) ने अपने निदेशक (संचालन) ने फ्लाइट क्रू मेंमर्स को अगर प्राथामिकता के आधार पर वैक्‍सीन नहीं लगवाई गई तो हम काम रोक देंगे।

उन्‍होंने कहा क्रू मेंबर्स को कोरोना वैक्‍सीन पैन इंडिया के आधार पर लगवाने के लिए एक पत्र लिखा है। इसके साथ ही यूनियन ने लिखा है कि , "यदि एयर इंडिया प्राथमिकता के आधार पर 18 वर्ष से अधिक आयु के फ्लाइंग क्रू के लिए पैन इंडिया आधार पर टीकाकरण शिविर लगाने में विफल रहती है, तो हम काम रोक देंगे। यानी कि हड़ताल पर चले जाएंगे। "

यूनियन ने कहा कि क्रू मेंबर्स को वैक्‍सीनेसन करवाने के लिए सरकार को पैन इंडिया के तहत कैंप लगवाना चाहिए और जल्‍द से जल्‍द उन्‍हें वैक्‍सीन दी जाए नहीं तो वो अपना काम बंद कर देंगे।

Air India pilot union, Indian Commercial Pilots Association (ICPA) writes to its Director (Operations), stating, "If Air India fails to set up vaccination camps on a pan India basis for the flying crew above the age of 18 years on priority, we will Stop Work." #COVID19