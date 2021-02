26 जनवरी की हिंसा के बाद टिकरी बॉर्डर पर लगा दिल्ली पुलिस का नोटिस, किसानों से जगह खाली करने को कहा

India

नई दिल्ली। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस अब काफी अलर्ट पर है। पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर नोटिस के रूप में पोस्टर लगाए हैं, जिनमें किसानों के लिए एक वैधानिक चैतावनी है। हिंदी और पंजाबी भाषा में लिखी इस चेतावनी में कहा गया है कि आपके आंदोलन को अवैध माना गया है, इसलिए आपको वॉर्निंग दी जा रही है कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए और अगर ऐसा नहीं किया तो हमें कानूनी कार्रवाई करनी होगी।

अब अगर कानून का उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई होगी- पुलिस

एडिशनल डीसीपी सुधांशु धामा ने बताया है कि 26 जनवरी की हिंसा के बाद ये पोस्टर लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है, "हम किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमने सीमा के पास हिंसा के बाद एहतियात के तौर पर प्रदर्शनकारियों के लिए ये नोटिस लगाया है। यदि किसान फिर से कानून का उल्लंघन किया गया तो हम कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे। "

