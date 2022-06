Delhi Metro: ब्लू लाइन मेट्रो में फिर से खराबी, देरी से चल रही हैं कई मेट्रो, DMRC ने किया Tweet

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 09 जून। दिल्लीवासियों को आज सुबह परेशानी का सामना तब करना पड़ा जब दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन में तकनीकी दिक्कत आ गई, जिससे कई मेट्रो ट्रेन देरी से चल रही हैं। आपको बता दें कि आज सुबह द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रोनिक सिटी/वैशाली के बीच वाली ब्लू लाइन मेट्रो में खराबी हुई है, जिसकी वजह से बाकी मेट्रों ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं और इस कारण ऑफिस जाने वाले लोगों को देरी हो रही है। आपको बता दें कि बीते चार दिनों में ये दूसरी बार है जब मेट्रों में खराबी आई है।

DMRC ने अपने ट्वीट में कहा है कि 'द्वारका सेक्टर 21 और नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी/वैशाली के बीच सेवाओं में देरी। अन्य सभी लाइनों पर सामान्य सेवा।'

कुछ खास बातें

आप दिल्ली- एनसीआर की मेट्रो परिवहन व्यवस्था दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड द्वारा संचालित होती है।

दिल्ली मेट्रो की शुरुआत दिसंबर 2002 से हुई थी।

मेट्रो 80 किमी/घंटा की स्पीड से चलती है और इसका हर स्टेशन पर रूकने का समय मात्र 20 सेंकंड है।

मेट्रों ट्रेनों का निर्माण दक्षिण कोरिया की कंपनी रोटेम (ROTEM) ने किया था।

मेट्र्रो ने गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गाँव और नोएडा की बीच की दूरियों को कम कर दिया है।

रोजाना भारी संख्या में लोग मेट्रो सेवा का प्रयोग करते है।

आज मेट्रो सेवा दिल्ली का प्रमुख अंग बन गया है इसके बिना राजधानी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

दिल्ली मेट्रो भारत में सबसे बड़ा और व्यस्ततम मेट्रो है, और दुनिया की 16 वीं सबसे बड़ी सवारी में है।

Delhi | There is a delay in services between Dwarka Sector 21 and Noida Electronic City/Vaishali. Normal service on all other lines: Delhi Metro Rail Corporation pic.twitter.com/ueaXhwGddQ — ANI (@ANI) June 9, 2022

Blue Line Update Delay in services between Dwarka Sector 21 and Noida Electronic City/Vaishali. Normal service on all other lines. — Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) June 9, 2022

