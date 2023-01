Spicejet की फ्लाइट में केबिन क्रू से बदसलूकी, एयरलाइंस ने विमान से नीचे उतारा

स्पाइसजेट की फ्लाइट में यात्रियों से बदसलूकी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें एक यात्री केबिन क्रू पर चिल्ला रहा है।

फ्लाइट में क्रू मेंबर से बदसलूकी और यात्रियों की आपस में लड़ाई व दुर्व्यवहार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिसे देखते हुए एयरलाइंस कंपनियां भी सख्त हो गईं हैं और ऐसा करने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। ऐसा ही मामला सोमवार को स्पाइसजेट की फ्लाइट में आया, जिसके बाद विमान कंपनी ने दोनों ही यात्रियों को विमान से उतार दिया और सुरक्षाकर्मियों के हवाले कर दिया।

#WATCH | "Unruly & inappropriate" behaviour by a passenger on the Delhi-Hyderabad SpiceJet flight at Delhi airport today

The passenger and & a co-passenger were deboarded and handed over to the security team at the airport pic.twitter.com/H090cPKjWV