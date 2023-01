Fact Check: क्या KL राहुल और आथिया शेट्टी की हो गई हल्दी सेरेमनी, वायरल हुई तस्वीर, जानें क्या है सच

KL Rahul-Athiya Shetty marriage: केएल राहुल और अथिया शेट्टी आज सोमवार को सुनील शेट्टी के खंडाला फार्महाउस में एक प्राइवेट समारोह में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं।

Fact Check

oi-Pallavi Kumari

KL Rahul and Athiya Shetty Wedding: बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल सोमवार 23 जनवरी को एक-दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। शादी की खबरों के बीच इन दिनों सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि आथिया शेट्टी और केएल राहुल की हल्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। इस तस्वीर को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये आथिया शेट्टी की हल्दी सेरेमनी की तस्वीर है, तस्वीर में हल्दी सेरेमनी ममें शादी में शामिल लोगों को एक्ट्रेस को हल्दी लगाते हुए देखा जा रहा है। इस फोटोज को बहुत सारे फैन पेजों द्वारा शेयर किया गया है और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

क्या है आथिया को हल्दी लगाने वाली तस्वीर का सच?

बता दें कि सोशल मीडिया पर आथिया शेट्टी को हल्दी लगाने वीली तस्वीर फर्जी है। यह अथिया की फिल्म 'मोतीचूर चकनाचूर' की एक शॉट की फोटो है। आथिया शेट्टी की 2019 में रिलीज हुई 'मोतीचूर चकनाचूर' में उनके साथ लीड रोल में नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी भी थे। इस फिल्म में आथिया एक एनआरआई व्यवसायी से शादी करना चाहती थी लेकिन वह अपने पड़ोसी नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी से शादी करती हैं। फिल्म एक लव स्टोरी है।

While KL Rahul and Athiya Shetty will tie the knot later today, a picture has now surfaced on social media in which actress Navni Parihar can be seen applying Haldi to the bride-to-be. However, this picture is from Athiya's 2019 film 'Motichoor Chaknachoor#KLRahul #AthiyaShetty pic.twitter.com/myAUrd4mtH