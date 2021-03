दिल्ली: मार्च में गर्मी ने तोड़ा 11 साल का रिकॉर्ड रिकॉर्ड, जानिए कैसे रहेंगे आने वाले दिन

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। चुभती, जलती गर्मी का मौसम अब आ चुका है, 29 मार्च यानी होने के दिन दिल्ली में तापमान ने पिछले 76 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ अभी से चेतावनी दे दी है कि आने वाले दिनों में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। होली के दिन ही देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिला। बीते सोमवार दिल्ली का तापमान 76 साल बात 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा जबकि मार्च में राजधानी का अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस रहा जो कि सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है।

The mean maximum temperature (MMT) for Delhi for March is 33.1 Degree Celsius which is 3.5 Degree Celsius above normal. Previously, in the year 2010 MMT was 34.1 Degree Celsius. This March is the warmest in last 11 years: Kuldeep Shrivastava, Regional Head, IMD Delhi. (File pic) pic.twitter.com/FWyMPvTFOJ