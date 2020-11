कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया 'जीवन सेवा ऐप', मरीजों के लिए ऐसे होगा मददगार

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। बुधवार को दिल्ली में कोरोना ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 24 घंटे में 8 हजार से अधिक नए केस सामने आने के बाद सरकार की चिंता बढ़ गई है। इसी कड़ी में अब दिल्ली सरकार ने कोरोना को काबू करने के लिए शुक्रवार को एक मोबाइल ऐप शुरू किया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए 'जीवन सेवा ऐप' लॉन्च किया।

दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने ऐप की खूबियों के बारे में बताते हुए कहा, 'जीवन सेवा ऐप का उपयोग होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना के मरीज़ अस्पताल जाने के लिए कर सकते हैं। उन्हें बस इस ऐप से बुक करना होगा और फिर उनके पास एक ई वाहन आएगी (जो मुफ्त में होगा) जो उन्हें अस्पताल पहुंचा देगी।' इस ऐप को आइसोलेशन में रहने वाले हर मरीज को अपने फोन में डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि ऐसे मरीजों की आपातकाल में मदद की जा सके इसलिए यह ऐप तैयार किया गया है।

Delhi Government is launching Jeevan Seva app today, this app can be used by corona patients for travelling to health facilities and it will free: Satyendar Jain, Delhi Health Minister pic.twitter.com/x7ceq3LvjP