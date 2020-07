दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, कोरोना के मामलों में आई कमी, CM केजरीवाल ने बताया दिल्ली मॉर्डल का फॉर्मूला

India

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के कारण बढ़ी चिंता अब कम होती जा रही है। दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर है। कोरोना संक्रमण के मामलों में बड़ी कमी आई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले घटकर 10 फीसदी से भी कम रह गए हैं। दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1075 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 21 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 1807 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं।

Coronavirus : Delhi में कम हुए Corona Patients,अब 10 प्रतिशत भी नहीं हैं ऐक्टिव केस | वनइंडिया हिंदी

Coronavirus: जानिए कैसे काम करती है ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन और क्या हैं उसके साइड इफेक्ट्स?

दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 1,30,606 कोरोना संक्रमण के मामले हैं, जिसमें से 1,14,875 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। वहीं दिल्ली में अब तक कोरोना से 3827 लोगों की मौत हो गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में सक्रिय मामले 10 फीसदी से कम हो गए हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में दिए अपने इंटरव्यू में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली फॉर्मूले की जानकारी दी।

अरविंद केजरीवाल ने इसे ट्वीट करते हुए लिखा है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली मॉडल के बारे में इंटरव्यू में विस्तार से जानकारी दी गई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कोरोना वायरस के खिलाफ होम आइसोलेशन, टेस्टिंग, अस्पतालों में बेड की उपलब्धता, दिल्ली कोरोना ऐप और प्लाज्मा थेरेपी मजबूत पिलर साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐक्टिव केस के मामले में दिल्ली आठवें स्थान पर पहुंच गई है। जबकि कुछ दिन पहले तक हम दूसरे नंबर पर थे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमें सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि मामले भले ही कम हो रहे हों लेकिन सभी को सावधान रहने की जरूरत है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड की कोई समस्या नहीं है।

योगी सरकार का फैसला, Locknow के दौरान भी यूपी में खुली रहेंगी शराब की दुकानें

1075 #COVID19 positive cases and 21 deaths reported in Delhi today, 1807 recovered/discharged/migrated. The total positive cases here stand at 1,30,606 including 1,14,875 recovered/discharged/migrated and 3827 deaths: Government of Delhi pic.twitter.com/tjF2D9EH5s

In my interview with the @timesofindia today, I spoke about the key principles of the 'Delhi model' of fighting Corona.

Home isolation, aggressive testing, beds availability alongwith Delhi Corona App, and plasma therapy have emerged as the pillars of our model. pic.twitter.com/8k4qGcw9XL