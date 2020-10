दिल्ली का 'बाबा का ढाबा' हुआ वायरल, बुजुर्ग के आंसू देख स्टार क्रिकेटर से लेकर सोनम कपूर ने कही ये बात

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली: सोशल मीडिया आज के दौर में एक ऐसा माध्यम बन गया है, जहां से आप अपनी आवाज किसी के पास भी पहुंचा सकते हैं। यहां कोई भी चीज रातों-रात वायरल हो सकती है। सबसे ताजा उदाहरण है, दिल्ली का 'बाबा का ढाबा'। जी हां, रातों रात ट्विटर पर 'बाबा का ढाबा' वायरल हो गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर से लेकर स्टार क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने भी 'बाबा का ढाबा' के लिए ट्वीट किया है। असल में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में दिख रहा है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने ढाबे में ग्राहक ना आने की वजह से परेशान है और हो रहा है। इसी बुजुर्ग व्यक्ति के ढाबे का नाम 'बाबा का ढाबा' है। जो दिल्ली के मालवीय नगर में स्थित है।

ढाबे का खाना ना बिकने की वजह से परेशान है बुजुर्ग

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को Vasundhara Tankha Sharma नाम के इस यूजर ने शेयर किया है। उन्होंने वीडियो शेयर कर लिखा है, इस बुजुर्ग व्यक्ति के आंसु देखकर मेरा दिल भर आया है, प्लीज आप लोग यहां खाने जाएं और इनकी मदद करें। वीडियो में एक बुजुर्ग रोते हुए दिख रहे हैं। ये बुजुर्ग दिल्ली के मालवीय नगर में एक ढाबा चलाते हैं। इस ढाबे का नाम है 'बाबा का ढाबा'। वीडियो में बुजुर्ग के पीछे एक बुजुर्ग महिला भी उदास बैठी नजर आ रही हैं।

वीडियो में पीछे से एक और शख्स की आवाज आ रही है, जो इस वीडियो को नरैट कर रहा है। वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि वीडियो किसी फूड ब्लॉगर ने या तो किसी फूड चैनल के तहत वीडियो बनाई गई है। वीडियो में बोलने वाला शख्स कहता है, आप (बुजुर्ग) मत रोइए...सब ठीक हो जाएगा। वीडियो में ढाबे के मटर पनीर को दिखाकर शख्स लोगों से अपील कर रहा है कि बुजुर्ग की मदद करें।

