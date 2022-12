OROP पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पेंशन स्कीम में संशोधन को दी मंजूरी, जानें क्या होंगे इसके फायदे

वन रैंक वन पेंशन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन के सकीम में संसोधन को मंजूरी दे दी गई है।

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई, 2019 से वन रैंक वन पेंशन (OROP) के तहत सशस्त्र बल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस बात की जानकारी रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई है। इसके मुताबिक 30 जून, 2019 तक सेवानिवृत्त सशस्त्र बल के कार्मिक (01 जुलाई, 2014 से पूर्व (पीएमआर) को छोड़कर सेवानिवृत्त हुए ओआरओपी में संशोधन के तहत कवर किए जाएंगे।

The Union Cabinet has approved the revision of the pension of armed forces pensioners/family pensioners under One Rank One Pension (OROP) from July 1,2019: Defence Ministry