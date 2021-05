Cyclone Tauktae: गोवा के तट से टकराया 'चक्रवात', अब तक 6 की मौत, अमित शाह ने बुलाई मीटिंग

India

नई दिल्ली, 16 मई। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान Tauktae गोवा के तट से टकरा गया है। इस तूफान की वजह से केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में भारी बारिश और तूफान की आशंका है, जिसकी वजह से यहां पर Red Alert जारी है। इस तूफान की वजह से कर्नाटक-केरल के कई शहरों में कल से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 73 गांव प्रभावित हुए हैं।

English summary

Due to cyclone Tauktae, heavy to extremely heavy rainfall was observed over 6 districts, 3 coastal districts and 3 Malnad districts in the past 24 hours. So far, 4 people have lost their lives, 73 villages affected: Karnataka State Disaster Management Authority (KSDMA)