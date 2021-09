Co-WIN ने लॉन्च किया नया API केवाईसी, फोन नंबर डालकर ले सकते हैं ये डिटेल

India

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, 10 सितंबर। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार को ये आंकड़े के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के 34973 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 260 लोगों की मौत इस वायरस की वजह से हो गई है। इन आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमण क मामले में 19.1 फीसदी की गिरावट आई है। वहीं कोविन ऐप ने नया पीआई केवाईसी लॉन्च किया है। आप कोविन ऐप के नए फीचर्स की मदद से अपना फोन नंबर और नाम डालकर अपने वैक्सीनेशन की पूरी डिटेल जान सकते हैं।

कोविन के नए एपीआई नो योर कस्टमर्स/क्लाइंट्स वैक्सीनेशन स्टेट्स की मदद से कोई भी व्यक्ति कोरोना वैक्सीनेशन की स्थिति, उसके स्टेटस की जांच कर सकता है। आपको इस एपीआई का उपयोग करने के लिए अपना फोन नंबर और अपना नाम दर्ज करना होगा। नंबर डालते ही आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, जिसे दर्ज करना होगा। इसके बाद आपकी पूरी डिटेल, वैक्सीनेशन का स्टेटस, आपने कब पहली डोज ली, कौन सी वैक्सीन ली, आपके दूसरे डोज की तारीख सब दर्ज हो जाएगा। आपक वैक्सीनशन की पूरी डिटेल आपके ऐप पर होगी। इसी पर आपके वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी उपलबध होगा।

Co-WIN has developed a new API called ‘Know Your Customer's/Client's Vaccination Status'. To use this API, an individual needs to enter his/her mobile number & name: Govt of India